La mappa dei contagi in provincia: aumentano i positivi ma scendono i ricoveri

Sono 286 i casi di Coronavirus in provincia di Ragusa, in leggera diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 276. Secondo i dati aggiornati al 27 febbraio i contagiati in isolamento domiciliare sono 267, 14 i ricoverati e 5 nell Rsa di Ragusa.

Salgono i positivi a Pozzallo (20), Scicli (20) e Santa Croce Camerina (18), ma restano stabili nel resto delle città iblee. Buone notizie per Monterosso Almo che torna ad essere Covid free. A Modica le persone positive sono 11 mentre a Ragusa 57. Vittoria continua ad essere la città con più contagi in provincia (110) ma nelle ultime 24 ore non ci sono positivi in più. Scendono i ricoveri al Giovanni Paolo II di Ragusa: 14 ricoveri di cui 8 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva. Di quest’ultima area due provengono da fuori provincia.

Questa la suddivisione per città: Acate (5), Chiaramonte Gulfi (1), Comiso (16), Giarratana (1), Ispica (8), Modica (11). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (20), Ragusa (57), Santa Croce Camerina (18), Scicli (20) e infine Vittoria (110).

Dall’inizio della pandemia i guariti in provincia sono 7763 mentre i decessi 199 (1 in più rispetto a ieri).

