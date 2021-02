Pallamano. KeyJey Ragusa: arriva il Mascalucia

Indispensabile un pronto recupero in casa della KeyJey Ragusa che domani, sabato 27 febbraio, dopo la sconfitta subita sabato scorso sul campo dell’Orlando Haenna, sarà impegnata, nel campionato nazionale di Serie A2 di pallamano maschile, tra le mura amiche con il Mascalucia. La gara prenderà il via alle 19. Il sette allenato da Mario Gulino, sul parquet della palestra Sebastiano Parisi, dovrà gettare da subito il cuore oltre l’ostacolo per avere ragione di un avversario che in classifica ha quattro punti in più (dieci quelli della formazione etnea, sei quelli della compagine iblea) e che, di certo, arriverà nel capoluogo ibleo con il segretointento, ma poi non tanto, di portare a casa l’intera posta in palio. “Dobbiamo, a tutti i costi – affermano dalla KeyJey Ragusa – invertire la tendenza, cambiare marcia e conquistare i punti che si rendono necessari per vivere questa fase della stagione in piena tranquillità. Siamo alla seconda giornata del girone di ritorno e dovremo cercare di gestire il momento con la piena consapevolezza dei nostri mezzi. Sappiamo che abbiamo attraversato un momento difficile a causa delle carenze d’organico determinate dagli infortuni. Ma, allo stesso tempo, stiamo cercando di recuperare la migliore condizione per fare valere il fattore campo, come in questa occasione. Adesso, non possiamo sbagliare e dobbiamo dare il massimo per recuperare tutti quei punti, troppi per la verità, persi per strada”. La KeyJey Ragusa si muove, dunque, su un fronte ben preciso nel tentativo di consolidare gli schemi provati e riprovati in allenamento così da fornire al gruppo tutte le possibilità per la crescita del gioco che, in occasioni del genere, si rendono più che mai necessarie.

