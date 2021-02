Al via i lavori di collegamento tra potabilizzatore Camemi e vasca Ragusa

Sono iniziati i lavori al potabilizzatore Camemi con la realizzazione della condotta di collegamento tra lo stesso impianto e la vasca Ragusa.

A renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida che dichiara:

“Fino ad oggi, infatti, non è stato possibile mettere in azione l’impianto a causa del pessimo stato della condotta di attingimento idrico, vittima di cospicue perdite. Il passaggio successivo sarà la tempestiva convocazione di una apposita Conferenza dei servizi per avere le autorizzazioni all’attingimento da parte di tutti i soggetti preposti.

Una volta autorizzato e attivato, le prima zone a essere fornite dall’acqua del potabilizzatore saranno Camemi e Marina di Ragusa, già collegate, per poi procedere con la realizzazione delle connessioni ad altre zone limitrofe a cominciare da Gatto Corvino, il cui intervento è già inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche.”

