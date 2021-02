Vaccini over 80. DiPasquale: “Servono piu strutture”

“Ritengo fondata la preoccupazione manifestata dal Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che denuncia le grandi difficoltà degli over 80 nel recarsi in centri distanti parecchi chilometri dalle città di appartenenza per sottoporsi al vaccino anti-Covid.

Queste difficoltà di carattere logistico determinano una sostanziale rinuncia al vaccino proprio da parte di coloro che ne hanno maggiore necessità.

Serve che il Presidente Musumeci e l’Assessore Razza diano indicazioni chiare a chi di competenza per consentire che le operazioni di vaccinazione vengano eseguite in più strutture distribuite sui territori idonee e autorizzate al fine di accelerare i tempi e così poter vaccinare il più alto numero di cittadini.

L’ attuale organizzazione necessita di essere rivista e potenziata.

In alcune realtà, come per la città di Pozzallo, ci sono tutte le condizioni ambientali, logistiche e l’esperienza necessaria per procedere alla somministrazione del vaccino in piena sicurezza.

Si provveda in fretta e senza ulteriore indugio nell’assumere scelte efficaci e risolutive perché è in ballo la salute dei siciliani”.

Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, convenendo con le dichiarazioni del sindaco di Pozzallo che, qualche giorno fa, ha chiesto l’istituzione di un centro di vaccinazione anticovid nella sua città.

