Allo stage per attività ludica pony il Centro Ippico di Modica

Presso il Circolo Ippico La Palma di Messina si è svolto uno stage di pony games con il tecnico Tommaso Di Paolo a cui hanno partecipato parte delle “piccole promesse dei pony games del centro Ippico della Contea di Modica, accompagnati dal loro istruttore, Salvatore Migliore (TAL – tecnico attività ludica).

L’obiettivo principale su cui Di Paolo ha voluto indirizzare i piccoli cavalieri e amazzoni è stato di far sviluppare in loro la capacità di autonomia per portare a termine sempre i percorsi in modo corretto e nel breve tempo, sviluppando valori fondamentali come rispetto, comprensione, autostima, senso di responsabilità, godendo del grande vantaggio di qualsiasi attività basata sul gioco, strumento di apprendimento efficace e veloce.

Nel rapporto pony/cavaliere deve regnare armonia, comprensione e reciproco rispetto. Complicità e fiducia, nel pony ed in sé stessi, sono i mezzi con cui viene costruito un solido rapporto.

alcuni giochi richiedono di scendere e risalire dal pony, aiutano quindi a sviluppare coraggio e sicurezza in sé stessi e nelle proprie capacità.

È stato trovato un gruppo di allievi molto ricettivi, che si sono dimostrati capaci di comprendere e mettere in pratica tutte le indicazioni fornite durante la ripresa.

Questi gli allievi che ne hanno preso parte con i rispettivi pony:

Nina Minardo & Luna, Bianca Minardo & Puffetta, Dorotea Agosta & Ciccio, Salvatore Occhipinti & Gina, Giorgio Giannone & Franco, Ferdinando Abbate & Nerina.

