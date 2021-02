La mappa dei contagi in provincia: in aumento i guariti ma c’è un decesso

Nelle ultime 24 la curva dei contagi in provincia di Ragusa torna a salire. Secondo i dati aggiornati al 25 febbraio i contagiati in tutti i comuni dell’area iblea sono 272 (ieri erano 266), di cui 250 in isolamento domiciliare, 17 ricoverati e 5 nell Rsa di Ragusa. L’aumento dei contagi si concentra maggiormente a Scicli (16), Pozzallo (18) e Santa Croce Camerina (7), mentre resta invariato nel resto delle città iblee ad eccezione di Monterosso Almo che è ancora Covid free. Si abbassa la curva dei contagi anche a Vittoria ma continua ad essere la prima città in provincia per numero di positività. Resta stabile la situazione degli ospedali, i ricoveri scendono a 17 di cui cui 12 in malattie infettive, 1 in area grigia e 4 in terapia intensiva. Attualmente le persone ricoverate si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa.

Questa la suddivisione per città: Acate (4), Chiaramonte Gulfi (3), Comiso (15), Giarratana (1), Ispica (5), Modica (10). Segue Monterosso Almo (0), Pozzallo (18), Ragusa (61), Santa Croce Camerina (7), Scicli (16) e infine Vittoria (110).

Dall’inizio della pandemia i guariti in provincia sono 7741 mentre i decessi 199 (1 in più rispetto a ieri).

Salva