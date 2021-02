Ragusa. Nuovo vertice all’Adoc in un incontro streaming

Nei giorni scorsi l’assemblea degli iscritti All’Adoc di Ragusa si è riunita online per le consultazioni inerenti il rinnovo delle rappresentanze territoriali.

In collegamento STREAMING, dalla Camera Sindacale UIL di Ragusa nel pieno rispetto delle normative Covid in vigore, alla presenza del Segretario Nazionale ADOC Roberto Tascini, del Segretario Regionale ADOC Luigi Ciotta e del Commissario UIL Sr/Rg/Gela Luisella Lionti sono stati eletti i componenti della Direzione Provinciale di Ragusa.

Il Consiglio Direttivo a sua volta ha eletto all’unanimità Presidente Territoriale ADOC Ragusa la Sig.ra Donata LOMONACO, Vicepresidente il Sig. Vito GUASTELLA e Tesoriere il Sig. Lalle SPADACCINO.

L’ADOC, Associazione di Orientamento dei Consumatori, affiancherà ai servizi già da tempo offerti , nuovi progetti di informazione e assistenza dedicati ai cittadini per difendersi dalle trappole e dai raggiri che in questo momento storico crescono a dismisura con danni economici non indifferenti.

Salva