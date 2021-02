Oltre due milioni di euro da Agenda Urbana Ragusa e Modica

Due milioni e centomila euro sono state destinate a Ragusa e Modica per opere di ristrutturazione di importanti immobili. In particolare per il Castello di Donnafugata andranno un milione e centomila euro, mentre per i lavori di recupero e consolidamento del Palazzo dei Mercedari (foto) a Modica sono stati destinati un milione di euro.

La Regione Sicilia ha approvato le graduatorie definitive per le aree urbane di Agrigento, Siracusa, Catania e Ragusa, per il quale, nell’ambito di “Agenda Urbana”, il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana prevede sette interventi, di oltre cinque milioni di euro, per riqualificazione, restauro e valorizzazione turistico-culturale.

Agenda Urbana è uno strumento di programmazione comunitaria, che interessa i poli metropolitani dell’Isola e le aggregazioni di comuni che superano i 100 mila abitanti, destinato a favorire lo sviluppo urbano per l’ammodernamento delle strutture, l’informatizzazione e la sostenibilità ambientale, attraverso il finanziamento di progetti che aiutino a far fronte alle nuove sfide economiche, ambientali, demografiche e sociali delle aree urbane. Le graduatorie si riferiscono al P.O. FESR 2014/20

