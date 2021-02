Ragusa. Indetto sit in di protesta lavoratori Cava dei Modicani

Le organizzazioni sindacali FP-CGIL e FIADEL di Ragusa hanno indetto, per domani alle 12, un sit-in di protesta contro il mancato pagamento delle ultime due mensilità da parte dell’azienda cessante, la Impreser, che ha gestito, fino al 2 febbraio, l’impianto TMB(Trattamento Meccanico Biologico) di Cava dei Modicani, ove conferiscono tutti i comuni della provincia di Ragusa.

Seppur dal 3 febbraio scorso la gestione dell’impianto sia stata affidata alla Iblue scarl, i lavoratori devono sopravvivere e necessitano delle retribuzioni che non ricevono da dicembre 2020.

“Non sono serviti i continui solleciti, inviati alla ditta uscente, da parte delle organizzazioni sindacali, quindi – affermano i segretari provinciali di FP-CGIL e FIADEL di Ragusa, Tavolino e Iabichella – procediamo alle azioni di protesta sperando che questa vertenza possa concludersi al piu’ presto ed i lavoratori possano ricevere le retribuzioni di ben due mesi (dicembre 2020 e gennaio 2021) e le spettanze di fine rapporto.”

Mercoledì 24 febbraio p.v. dalle ore 12 alle ore 14 i lavoratori del TMB di Cava dei Modicani protesteranno, in modo pacifico, davanti al palazzo dell’Ex Provincia di Ragusa, in Viale del Fante.

