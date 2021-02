Prestigioso riconoscimento per il Birrificio Kuturi di Scicli al concorso Best Italian Beer.

Classificandosi al primo posto con la birra Ianka si aggiudica il Luppolo d’Oro 2020 nella categoria Belgian White.

Il Premio Nazionale, ormai alla sua sesta edizione, è organizzato da FederBirra – Federazione Italiana Birra Artigianale – ed è rivolto a tutti i produttori di Birra Artigianale Italiana o,comunque, non industriale. L’obiettivo è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto. La giuria ha infatti stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: Luppolo d’Oro, Luppolo d’Argento, Luppolo di Bronzo.

Il premio, uno dei più ambiti a livello nazionale, giunge dopo neanche due anni di vita del birrificio sciclitano che si era classificato secondo alla fine del 2019 in un altro concorso con la Kupp.

La scelta delle materie prime, nella Ianka si utilizza il famoso grano Russello siciliano, e la creatività del mastro birraio (nonché titolare del birrificio), Adriano Ternullo, hanno permesso il raggiungimento di questo pregevole risultato che fa ben sperare per il futuro della birra artigianale nel nostro territorio.

