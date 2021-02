Monterosso Almo. Deceduto il comm. Mirabella. È lutto cittadino

Deceduto il commendatore Paolo Mirabella il monterossano che illuminò l’Australia.

Ha fatto il giro di tutto il mondo la scomparsa del monterossano Paola Mirabella, di anni 85, grande manager dell’industria elettronica in Australia , commendatore e cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Uomo generoso e capace che assieme alla moglie ed ai figli in Australia, dove era arrivato nel 1951 da Monterosso Almo , riuscì ha costruire un impero dell’industria elettronica nota in tutto il mondo.

Nel 1986 arriva la nomina di Cavaliere al merito della Repubblica italiana .

Nel 2002 viene nominato presidente della Camera di Commercio di Melbourne .

Nel 2015 per premiare le capacità imprenditoriali dimostrate negli anni , con la famiglia, riceve un riconoscimento dedicato chiamato “ Dynasty” nell’ambito della manifestazione Ragusani nel mondo .

Nonostante i chilometri di distanza non ha mai perso il legame con Monterosso e Giarratana . Ogni anno per la festa del patrono San Giovanni è stato sempre presente . Generoso con la chiesa e con tutta la cittadina ha sempre e periodicamente donato “ pezzi” di illuminazione elettronica di ultima generazione. E di questo tutta la comunità monterossani gli sarà sempre riconoscente.

Il sindaco Salvatore Pagano ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì prossimo 24 febbraio . Alle 16 nella chiesa di San Giovanni Battista sarà celebrata una messa di suffragio in memoria del commendatore Paolo Mirabella.

Nella foto Paolo Mirabella con il suo inseparabile sigaro durante la partecipazione alla festa di San Giovanni

Salva