Restano stabili i contagi in provincia di Ragusa

Sono 224 i contagi da coronavirus in provincia di Ragusa, praticamente in linea con quelli di ieri (che erano 221). La curva di crescita dei contagi resta stabile nelle città iblee, ad eccezione di Ragusa che continua a registrare nuovi positivi al covid (10 in più di ieri), mentre a Giarratana e Monterosso Almo non si registra più nessun positivo da qualche giorno. A Modica le positività continuano ad abbassarsi notevolmente, contando 16 soggetti posti in isolamento domiciliare, la curva si abbassa anche a Vittoria, ma resta comunque la città iblea con più contagi da coronavirus (105). Salgono, seppur di pochissimo i guariti: sono 7669 dall’inizio della pandemia, mentre i decessi sono 198. Ma ci sono altri dati positivi, a cominciare dal calo dei ricoveri: sono 20 di cui 3 in terapia intensiva.

Questa la suddivisione per città: 4 ad Acate, 4 a Chiaramonte Gulfi, 17 a Comiso, 0 a Giarratana, 5 a Ispica, 16 a Modica, 0 a Monterosso Almo, 8 a Pozzallo, 58 a Ragusa, 3 a Santa Croce Camerina, 4 a Scicli e 105 a Vittoria.

