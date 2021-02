Basket. Passalacqua Ragusa batte San Martino a domicilio

Vince la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket sul parquet di San Martino di Lupari, ma perde Marzia Tagliamento per un brutto infortunio al ginocchio, infortunio che sarà da valutare nei prossimi giorni con gli esami strumentali. “L’infortunio non è sicuramente lieve – commenta coach Gianni Recupido – ma aspettiamo l’esito degli esami per capire la reale entità. E’ caduta male in uno scontro di gioco e ha sbattuto male il ginocchio e ha sentito molto ma molto male. Vediamo”.

Avvio lento della Passalacqua, che ci mette più di un quarto di gioco per carburare al meglio ma che poi, nella seconda parte di gara, prende definitivamente le redini del match e dilaga, andando ben presto in assoluto controllo, cambiando ritmo alla partita e imprimendo il proprio gioco. 48-67 il punteggio finale del match che alla fine vede le doppie cifre di Marshall, Harrison e Santucci. “L’impatto è stato difficilissimo – commenta ancora il tecnico biancoverde – ma d’altra parte ce lo aspettavamo dopo tre settimane di stop, poi pian piano siamo rientrati bene senza soffrire, l’impatto nel terzo quarto, anche grazie all’energia di Marzia soprattutto in difesa è stato fondamentale e abbiamo cambiato il volto alla partita. Ci sono state una serie di cose molto positive, tra cui quello che abbiamo preparato sulle loro guardie che attaccavano il ferro con l’aiuto delle nostre lunghe e infatti il buon numero di stoppate è dipeso da questo. Sono soddisfatto della prestazione e del risultato. Ovviamente usciamo con il rammarico di avere subito questo infortunio e facciamo gli auguri a Marzia per una pronta guarigione”.

