PVT Egea Modica vince 3-0 in trasferta

La quinta giornata del campionato di serie B1 si conclude con una vittoria per la PVT Egea Modica. La gara giocata alle 18 al Palazzetto “Enrico Fermi” di Letojanni, ha visto in campo l’Amando Volley contro la PVT Egea Modica. Il team di Enrico Quarta reagisce bene, gioca con grande intensità e si riprende dalle due sconfitte subite nella giornate precedenti, mettendo in cassaforte tre punti importanti e così rientrare in corsa nel campionato di B1.

Il punto della vittoria è stato messo a segno da Fabiola Ferro, attualmente capitano della PVT Egea Modica, ed ex giocatrice della squadra ospitante.

I tre set si sono chiusi tutti sul 18 a 25.

