Vittoria. Sviluppo Ibleo pronto a mappare le strade compromesse

“Non bastasse la situazione già precaria del manto stradale cittadino, adesso si è aggiunta l’attività di realizzazione dei lavori per il passaggio della fibra. Per carità, la tecnologia è necessaria. Ma la rete viaria è a pezzi. E ha subito bisogno di essere, almeno in parte, ripristinata”. E’ il senso della segnalazione che arriva da parte del segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo Ibleo Vittoria, Biagio Pelligra. “Nessun intento polemico, beninteso – sottolinea Pelligra – nei confronti della commissione, anche e soprattutto dopo la nuova stagione di dialogo sancita dal confronto tra la triade che gestisce l’ente di palazzo Iacono e i candidati a sindaco. Prendiamo atto, però, che diventa difficile circolare. Le buche sono ovunque e causano parecchi disagi agli automobilisti, ai ragazzi con gli scooter per non parlare del fatto che andare in giro in bici è quasi impossibile”. Pelligra chiarisce, tra l’altro, che, lavori a parte, con le ultime piogge la situazione è peggiorata. “Inoltre – aggiunge – le strade adiacenti le strutture mercatali, laddove sono presenti parecchie aziende, in prossimità di contrada Gaspanella e lungo la circonvallazione, sono dilaniate, con il manto stradale rovinato in più punti. Tir e mezzi pesanti transitano nell’area da tempo e, essendo necessaria un’attività di manutenzione periodica, rendono le vie ancora più disastrate. Chiediamo alla commissione straordinaria di verificare in che modo può essere avviato un piano di ripavimentazione massiccio per cercare di eliminare il prima possibile questi pesanti disagi. Siamo disponibili a collaborare e a presentare una mappatura dei siti più compromessi. Affinché si dia priorità a questi ultimi per cercare di sanare il sanabile”.

Salva