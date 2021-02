Ragusa. L’amministrazione ringrazia giovani del Servizio Civile

Nel corso di un incontro svoltosi stamane presso la sede del Centro direzionale comunale della Zona Artigianale l’Amministrazione comunale di Ragusa ha voluto ringraziare i giovani che per un anno sono stati impegnati a svolgere diverse importanti attività per conto del Comune nell’ambito del Servizio Civile Universale.

“Ci tenevamo particolarmente a ringraziare i ragazzi – afferma il sindaco Peppe Casssì – che per un anno hanno effettuato il Servizio Civile al Comune di Ragusa. E’ stato un autentico piacere vedere nei corridoi del Municipio tanti giovani impegnarsi per la loro città portando idee, freschezza, voglia di imparare. Alcuni di loro hanno presentato domanda per un altro anno, altri prenderanno strade diverse ed è bello sapere di aver contribuito alla crescita di tutti loro.”

“Siamo contenti e pienamente soddisfatti – aggiunge l’assessore alla protezione civile e sviluppo di comunità Giovanni Iacono – del contributo che questi ragazzi hanno dato in un anno decisamente straordinario, che ha comportato un altrettanto straordinario loro impegno. Nell’emergenza che tutti noi, e quindi anche la Pubblica amministrazione, abbiamo vissuto, questi ragazzi hanno saputo dare risposte assolutamente importanti.”

Anche il presidenete del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo presente all’incontro parlando anche a nome del massimo consesso ha dichiarato:

“Giorno dopo giorno ho visto una piena integrazione dei ragazzi con gli uffici, a cui hanno dato un contributo prezioso e al tempo stesso ricevuto un bagaglio di esperienze e competenze. Saremo lieti di riavere con noi i ragazzi che vorranno proseguire il loro percorso in Municipio e di accogliere chi vorrà provare questa nuova esperienza.”

