Possibili disservizi idrici in due zone diverse di Ragusa

Il servizio idrico integrato del comune di Ragusa rende noto che a causa di lavori di pulizia e disinfezione dei serbatoi destinati all’accumulo idrico, si dovranno operare dei fermi ai due impianti di sollevamento idrico e precisamente: giorno 23 febbraio per l’impianto di Sollevamento Lusia e giorno 25 febbraio per l’impianto di Sollevamento San Leonardo.

Per questo motivo nelle stesse giornate e anche nelle 48 ore successive allo stacco si potranno verificare disservizi alla distribuzione idrica nei seguenti quartieri:

Stacco Impianto contrada Lusia – Quartiere Croce ( via Di Vittorio, via Ducezio, Via Grasso, Trivio Cucinello, via Carducci, via Archimede e zone limitrofe);

Quartiere Palazzello ( Via della Costituzione, Via E.C. Lupis, via Torricelli, viale N.Colajanni, viale dei Platani, via dei Frassini, via delle Betulle, via del Faggio, via dei Pini, via Polo Vetri, via Plebiscito e vie limitrofe);

Il disservizio interesserà anche l’approvvigionamento idrico della Casa Circondariale di via G. Di Vittorio.

Stacco Impianto contrada San Leonardo – corso Mazzini, corso Italia, via M. Rapisardi, via G. Matteotti, via Roma, via M.Schininà , zona “Salesiani”,viale Europa, via Archimede, viale Delle Americhe, contrade Pianetti e Bruscè, via Psaumida, via Paestum e zone limitrofe.

