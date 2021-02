Continua a piegarsi la curva dei contagi in provincia

Contagi sotto controllo in provincia di Ragusa. I casi di positività al covid-19 calano ancora, anche se leggermente. Negli ospedali la situazione resta stabile con un solo ricovero in più rispetto a ieri. La curva si piega in quasi tutte le città iblee, seppur di pochissimo, compresa Vittoria. I numeri scendono rapidamente a Modica con solo 17 positivi mentre Monterosso Almo non conta più nessun contagio insieme a Giarratana. Le positività in provincia sono 221, mentre i ricoveri sono 23 di cui 4 in terapia intensiva.

Tornano a salire i guariti con 7658 dall’inizio della pandemia, mentre i decessi restano 198.

Questa la suddivisione per città: 3 ad Acate, 5 a Chiaramonte Gulfi, 22 a Comiso, 0 a Giarratana, 5 a Ispica, 17 a Modica, 0 a Monterosso Almo, 9 a Pozzallo, 48 a Ragusa, 2 a Santa Croce Camerina, 4 a Scicli e 106 a Vittoria.

Salva