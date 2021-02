NCC, Taxi e Bus. Protesta a Ragusa rincontro con la Prefetta

“Tuttavia rimaniamo mobilitati in attesa di riscontri, preparandoci alla manifestazione unitaria di tutte le associazioni della nostra categoria che si terrà il 24 Febbraio a Palermo”.

Manifestazione oggi a Ragusa di NCC, TAXI e BUS che ha portato ad un incontro tra una delegazione e la Prefetta, Filippina Cocuzza, alla quale è stata consegnata la piattaforma di rivendicazioni. “Abbiamo fatto presente – spiegano i manifestanti – l’anomalia che ci riguarda in merito alle nostre attività che vengono classificate come trasporti e non come turismo, riservandoci di chiedere un intervento legislativo con un punto che presenteremo ad integrazione della piattaforma”. La Prefetta, da parte di sua, ha dato la massima disponibilità a farsi portavoce verso il Governo Nazionale e Regionale delle istanze recepite.