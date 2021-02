Conclusa positivamente la Giornata per la raccolta del farmaco

La macchina della solidarietà si è messa in moto con un risultato senza precedenti. Tanti, tantissimi i cittadini che hanno voluto partecipare alla Giornata del farmaco 2021, che si è svolta in più giorni: dal 9 al 15 febbraio. Nonostante l’assenza dei tanti volontari che collaborano e aiutano nell’informazione sulla giornata e nella raccolta e suddivisione dei farmaci, quest’anno assenti per le disposizioni anti Covid, molte persone si sono recate nelle farmacie aderenti all’iniziativa proprio per donare un farmaco a chi ne ha bisogno. Oggi, più che mai, data la crisi economica che molti stanno vivendo, la solidarietà è un tassello fondamentale nella vita comunitaria.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto una donazione al Banco Farmaceutico – spiega la dottoressa Elisa Salina, delegata della Fondazione Banco Farmaceutico per la provincia di Ragusa e coordinatrice dell’iniziativa – Donare significa offrire qualcosa che si ha a qualcuno che non ce l’ha o che non può permettersela. Questo è stato un anno difficile per tutti, pieno di incognite e di paure.

Le donazioni ci sono state, come sempre e come ogni anno;non contiamo se sono state di più oppure di meno rispetto agli scorsi anni, l’importante è che anche quest’anno abbiamo dato a tante persone la possibilità di non dover scegliere se mangiare o curarsi.

Grazie anche a tutti i volontari che si sono adoperati affinché l’iniziativa fosse stata portata a termine con successo.

Grazie a tutti i farmacisti che hanno lavorato con impegno anche senza i volontari, viste le restrizioni per Covid che ne hanno ridotto il numero all’interno dei propri punti di raccolta.

Grazie anche ai molti bambini che sensibilizzati dai professori hanno donato, con il cuore in mano, ai loro compagni di classe più bisognosi.

Grazie anche agli organi di stampa che ogni anno con i loro servizi all’interno degli spazi informativi spiegano le finalità del banco farmaceutico sensibilizzando tutti noi.

Grazie di cuore a tutti”.

Nella provincia di Ragusa i punti di raccolta sono stati: Farmacia Ragusa22 e Farmacia Sciveres a Ragusa, Farmacia Amore, Farmacia Del mulino, Farmacia Roccasalva e parafarmacia Farmamotyca a Modica, Farmacia Scalia a Pozzallo.

Gli enti che beneficeranno della raccolta saranno: Associazione Salvuccio Agosta, Istituto Maria Santissima del Rosario, Caritas Ragusa e Caritas Noto che provvederanno a distribuire i farmaci ai loro assistiti.

