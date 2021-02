Sopralluogo presso Torre Cabrera: a breve lavori di carotaggio

Stamattina è stato effettuato un sopralluogo alla Torre Cabrera, per coordinare gli aspetti tecnici del progetto che consente di rivalutare questo importante monumento.

Hanno partecipato all’incontro operativo il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, gli Assessori ai Lavori Pubblici e alla Cultura Rosario Agosta e Giuseppe Privitera, il Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa Antonino De Marco, l’architetto Tumino ed i rappresentanti della ditta incaricata dei lavori.

A breve inizieranno i lavori di carotaggio per accertare la tenuta strutturale del monumento simbolo di Pozzallo, interventi propedeutici alle opere di ristrutturazione vera e propria, così come previsto del decreto di finanziamento dell’Assessorato ai Beni culturali della Regione Sicilia.

Anche questo importante obiettivo è in via di raggiungimento da parte dell’Amministrazione Comunale, visto che finalmente entro l’anno la Soprintendenza di Ragusa potrà avviare i lavori definitivi e consentire una fruizione completa della Torre.

Salva