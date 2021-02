Si rafforza la presenza dell’amministrazione a Pedalino(Comiso)

L’amministrazione Schembari rafforza la sua presenza nella frazione di Pedalino. Al sindaco di Comiso che è presente ogni martedì, si aggiunge l’assessore ai servizi sociali, Giuseppe Alfano. “ Una presenza che accorcia le distanze soprattutto per anziani e portatori di disabilità”.

Da venerdì 19 febbraio anche l’assessore Giuseppe Alfano sarà presente settimanalmente nella frazione comisana, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. “Una presenza finalizzata ad accorciare le distanze – spiega Alfano – per evitare che i residenti della frazione, in special modo anziani, portatori di disabilità o loro familiari, si spostino per raggiungere il municipio di Comiso. Siamo perfettamente in linea con quanto promesso nel nostro programma elettorale dove, tra i punti più salienti, vi era quello di non fare alcun distinguo tra i cittadini di Pedalino e quelli di Comiso. Sarò presente ogni venerdì – conclude l’assessore Alfano – presso gli uffici comunali della delegazione pedalinense sita in via Salso”.

