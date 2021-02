Scendono i contagi in provincia: i positivi sono 218

La settimana in provincia di Ragusa si apre confermando il trend che vede in discesa i nuovi contagi e gli attuali positivi. Secondo l’ultimo bollettino di oggi la provincia di Ragusa conta 218 contagi totali a fronte dei 265 di martedì scorso. I numeri continuano a scendere in tutte le città iblee ad eccezione di Vittoria con 97 positivi (15 in più rispetto alla scorsa settimana). A Modica il numero degli attuali positivi si è dimezzato rispetto a martedì scorso che contava 50 positività rispetto ad oggi (22). Numeri più bassi anche a Ragusa ma di poco (da 66 a 54). Buone notizie per Monterosso Almo e Giarratana, in cui non risulta nessun caso di positività al covid-19.

Aumentano i ricoveri negli ospedali, gli attuali ricoverati sono 24 di cui 3 in terapia intensiva. I guariti dall’inizio della pandemia sono 7601 mentre i decessi 197.

Questa la suddivisione per città: 5 ad Acate, 5 a Chiaramonte Gulfi, 23 a Comiso, 0 a Giarratana, 6 a Ispica, 22 a Modica, 0 a Monterosso Almo, 2 a Pozzallo, 54 a Ragusa, 1 a Santa Croce Camerina, 3 a Scicli e 97 a Vittoria.

