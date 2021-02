Brasile. Bolsonaro, cerca fornitori di aeromobili con pilota

Il presidente Jair Bolsonaro ha emesso un provvedimento che consente di incaricare enti o società private per la fornitura di aeromobili con equipaggio. Secondo la Segreteria Generale della Presidenza il provvedimento si è reso necessario per l’impossibilità di condurre operazioni di volo da parte degli enti della pubblica amministrazione, privi nel proprio organico, di personale qualificato per comporre l’equipaggio degli aeromobili. Avrà un impatto diretto sulla sicurezza pubblica: missioni urgenti, emergenza medica, conservazione del patrimonio indigeno, protezione dell’ambiente, disastri ambientali, individuazione di miniere e disboscamenti abusivi e incendi dolosi nelle foreste dell’Amazzonia. “L’adozione di questa misura non recherà alcun danno ai diritti dei lavoratori del settore” informa in una nota la Segreteria Generale della Presidenza.

