Caregivers e contributi regionali. Pd Ragusa sollecita Cassì

“Il delicato tema dei caregivers tocca da vicino anche la nostra città. Per questo motivo sollecitiamo l’amministrazione comunale ad attivarsi per fornire l’adeguata documentazione all’assessorato regionale della Famiglia, servizio Fragilità e povertà, in modo da consentire l’erogazione degli adeguati contributi in sostegno alle persone che si occupano di accudire disabili gravissimi”. E’ questa la sottolineatura che arriva dai consiglieri comunali del Pd di Ragusa, Mario D’Asta e Mario Chiavola, a proposito del mancato utilizzo delle risorse trasferite ai distretti socio sanitari per l’assistenza a queste persone. “E’ una questione che – continuano D’Asta e Chiavola – merita adeguata attenzione da parte dell’amministrazione comunale di Ragusa dove, a quanto pare, numerosi sono i casi segnalati. Non abbiamo dubbi sul fatto che il Comune fornirà l’adeguata documentazione alla Regione, somme già stanziate dal Governo nazionale a Palermo, per un fine specifico. Bisogna evitare assolutamente, e lo diciamo con spirito propositivo, che le risorse economiche rischino di rimanere inutilizzate o di essere stornate altrove. La situazione è pesante perché i caregivers devono, in pratica, rinunciare alla loro vita quotidiana per accudire il disabile gravissimo che, il più delle volte, fa parte del proprio nucleo familiare. E, però, senza un adeguato sostegno economico, questi stessi si trovano a fronteggiare situazioni pesantissime perché il più delle volte sono impossibilitati a proseguire qualsiasi attività lavorativa. Dal servizio Fragilità e povertà dell’assessorato hanno lamentato il fatto che non arrivano i dati dai Comuni. Bene, per quanto riguarda Ragusa, inoltriamo un formale sollecito all’amministrazione comunale affinché queste pratiche possano essere avviate così da accelerare l’iter e favorire l’erogazione delle somme previste a chi ha bisogno”.

