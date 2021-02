Ragusa. Prefettura beneficia del Piano Restauri 2021-2023

Sono ben 5 gli edifici sacri di proprietà del Fondo Edifici di culto (Fec), a Ragusa e provincia, ammesse al finanziamento nell’ambito del piano di interventi di restauro conservativo e di adeguamento alle misure di sicurezza, per un totale di 1.910.000,00 euro, presentato dalla Prefettura di Ragusa per il triennio 2021-2023, sulla base di appositi elaborati tecnici predisposti dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali.

La Prefettura di Ragusa ha ottenuto detti fondi sul totale di 95.713.925 euro assegnati al FEC, gestito dal Ministero dell’Interno, nell’ambito del Piano Nazionale legato al Recovery Fund, così raggiungendo l’obiettivo di un importante programma di interventi e di risultato costruito a partire dal 2019 con la esecuzione di puntuali sopralluoghi ricognitivi e con la presentazione – nell’ambito del piano d’interventi per la conservazione del patrimonio Fec – di schede dettagliate di progetto realizzate grazie alla collaborazione e professionalità della locale Soprintendenza.

Queste, nello specifico, le chiese che beneficieranno dei restauri oggetto del finanziamento, tutte di rilievo storico – culturale e pregevoli esempi di architettura barocca, che da anni necessitavano di interventi strutturali che, una volta effettuati, permetteranno un fruizione sicura dei monumenti.

Vittoria – Chiesa Maria SS. delle Grazie

Scicli – Chiesa Maria SS. del Monte Carmelo

Ragusa – Chiesa Maria SS. del Carmine

Comiso – Chiesa San Francesco D’Assisi all’Immacolata

Comiso – Chiesa S. Maria delle Grazie dei Cappuccini

