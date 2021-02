Ragusa. Presentata istanza di finanziamento per Sport nei parchi

Sport e Salute S.p.A. e l’ANCI il 10 novembre dello scorso anno hanno siglato un protocollo d’intesa con il quale si è convenuto di predisporre un Piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Uno degli obiettivi del Piano è quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il progetto “Sport nei parchi”. Si intende quindi avviare nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD ed i Comuni per l’utilizzo di aree verdi comunali.

Tale progetto nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi ed hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza.

L’Amministrazione comunale che si è mostrata particolarmente interessata alla realizzazione del “Progetto” che prevede la dotazione di alcune aree con strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero, ha deciso di rispondere all’avviso pubblico rivolto alle istituzioni.

Con determinazione n. 839 del 15 febbraio del Settore IV – Gestione del territorio infrastrutture è stato infatti approvato il progetto definitivo denominato “Sport nei parchi” dell’importo complessivo di 33.000 euro . Il provvedimento adottato prevede altresì che si provvederà di trasmettere, ad approvazione ottenuta del finanziamento da parte dell’Ente erogatore, il progetto esecutivo con l’allegata documentazione al fine di poter attivare l’iter amministrativo necessario.

Il Comune di Ragusa – dichiara l’assessore allo sport Eugenia Spata – ha presentato la richiesta di finanziamento in quanto ritiene che nell’ambito del nostro territorio esistano diverse aree, site soprattutto in parchi comunali, da destinare alla realizzazione del progetto dotandole di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto. Una volta ottenuto il finanziamento potremmo realizzare quindi queste aree attrezzate la cui manutenzione e vigilanza potrà essere affidata alle nostre associazioni sportive “.

Salva