Consiglio Comunale di Modica. Ufficiali dimissioni di Poidomani

Stavolta sono ufficiali le dimissioni del consigliere comunale Salvatore Poidomani. Nelle scorse settimane era stata ipotizzata questa notizia ma, di fatto, non era stata concretizzata. Al suo posto dovrebbe subentrare il primo dei non eletti nella sua lista, Enrico Morana. Poidomani era entrato in consiglio nella Lista Modica 2038 in qualità di sindaco non eletto alle ultime elezioni amministrative.

