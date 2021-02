La giornata di Raccolta del Farmaco a Ragusa, Modica e Pozzallo

Si sta svolgendo in tutta Italia la XXI edizione della GRF – la giornata di Raccolta del Farmaco che prosegue per una settimana. In 104 Province, nelle oltre 4.500 farmacie che aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, è possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all’assistenza di alcuni volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.700 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

“Nonostante le incertezze iniziali dovute alle restrizioni dettate dalla pandemia in atto – spiega la dottoressa Elisa Salina, delegata della Fondazione Banco Farmaceutico per la provincia di Ragusa e coordinatrice dell’iniziativa – si è presa consapevolezza del fatto che le esigenze e le richieste d’aiuto rispetto agli altri anni sono addirittura aumentate, in quanto molte più famiglie sono state colpite dalla perdita del lavoro o da situazioni economiche più stringenti”.

Come già accaduto l’anno scorso la raccolta è possibile per una settimana, nello specifico dal 9 al 15 febbraio, in modo da poter fornire a quante più persone possibili l’occasione di recarsi in farmacia per poter effettuare una donazione.

“Purtroppo quest’anno non è stato possibile assicurare la presenza massiccia dei volontari nelle farmacie proprio per evitare eventuali possibilità di assembramento – aggiunge la dottoressa Salina – La presenza dei volontari è da sempre stata un punto di forza della raccolta in quanto i volontari hanno sempre cercato di spendersi al massimo nella sensibilizzazione della popolazione.

Per questo motivo è stata fondamentale la collaborazione attiva e partecipata dei farmacisti al banco che con discrezione e affabilità hanno cercato di dare il loro contributo spiegando ai clienti l’importanza dell’iniziativa e invitandoli ad effettuare una donazione”.

Nella provincia di Ragusa i punti di raccolta sono stati: Farmacia Ragusa22 e Farmacia Sciveres a Ragusa, Farmacia Amore, Farmacia del Mulino, Farmacia Roccasalva e parafarmacia Farmamotyca a Modica, Farmacia Scalia a Pozzallo.

Gli enti che beneficeranno della raccolta saranno: Associazione Salvuccio Agosta, Istituto Maria Santissima del Rosario, Caritas Ragusa e Caritas Noto che provvederanno a distribuire i farmaci ai loro assistiti.

Come sempre, si tratta di una raccolta e una successiva distribuzione che si realizza direttamente all’interno del nostro territorio.

“Confidiamo come sempre nella grande generosità dei nostri concittadini e invitiamo alla donazione fino a giorno 15 febbraio ricordando che anche un piccolo contributo può fare la differenza”.

