Allarme gelo: a Modica allertati i mezzi spargi sale

Maltempo, emergenza gelo: sacchi di sale per garantire sicurezza stradale nell’ambito dell’emergenza maltempo prevista per le prossime 24-48 ore. Il Comune di Modica ha allertato le proprie strutture operative per fronteggiare tutte le eventuali criticità che dovessero riscontrarsi sul territorio comunale. Preallertate tutte le associazioni dotate di mezzi ed attrezzature per lo sgombero di neve e per la salatura delle strade che potranno essere chiamate ad intervenire in caso di criticità. “Ci stiamo preparando per affrontare l’abbassamento drastico delle temperature per le prossime ore – commenta il Sindaco – con tutti i mezzi a disposizione. Naturalmente però bisognerà adottare comportamenti responsabili, evitare strade scoscese e troppo ripide dove è più facile la presenza del ghiaccio. Le ore critiche sono in particolare quelle nella notte tra domenica e lunedì, quando la temperatura scenderà di qualche grado sotto lo zero”.

