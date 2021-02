Rissa tra extracomunitari. Vittoria, uno è stato accoltellato

Un pregiudicato tunisino ha riportato trenta giorni di prognosi, ferite al volto e all’addome. E’ rimasto ferito mercoledì pomeriggio in piazza Senia a Vittoria. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per le indagini. Ignote le cause del ferimento.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta una rissa fra extracomunitari. Indagini sono in corso per risalire all’aggressore e agli altri partecipanti alla lite.

