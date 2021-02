A bando nuovi 5 box al Mercato Ortofrutticolo

Pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle concessioni al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. Con determina n. 371 del 10 febbraio scorso è stato indetto il nuovo bando per l’assegnazione di altri 5 box all’interno della struttura di Contrada Fanello.

Un ulteriore tassello per completare l’iter di ridefinizione delle ditte che operano all’interno della struttura mercatale. Infatti, dei 74 box messi a bando nel gennaio 2020, ne sono stati assegnati 54 tre mesi dopo. La procedura prevede adesso la messa a bando di altre 5 concessioni mentre per le rimanenti 15 la procedura è già stata avviata e sta per concludersi con la definitiva assegnazione.

La data di scadenza, per la presentazione delle buste è fissata per il prossimo 24 marzo. Le procedure di selezione, aperte a tutti, seguono i criteri della legittimità e della trasparenza attraverso una stretta collaborazione avviata, già da tempo, con l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Tutto ciò allo scopo di permettere ai concessionari del mercato ortofrutticolo di operare in un contesto di assoluta trasparenza e legalità. Questo per poter garantire alla struttura di conservare piena efficienza ed operatività, coerentemente con le sue potenzialità e al fine di assicurare al territorio un servizio di scambio commerciale e di attrazione della domanda ortofrutticola che siano all’altezza delle aspettative degli operatori.

“Questo era uno dei nostri obbiettivi che c’eravamo prefissi sin dal giorno del nostro insediamento. Lasciamo in eredità alla città di Vittoria una nuova configurazione della struttura mercatale all’insegna dei canoni della legalità e della trasparenza” – ha concluso la Commissione straordinaria.