Prime risposte ai produttori ipparini su questione della virosi

“Nei giorni scorsi il parlamentare regionale del nostro partito Nello Dipasquale ha presentato un ordine del giorno, sollecitato dall’on. Francesco Aiello, candidato sindaco da noi sostenuto in vista delle prossime amministrative, per impegnare il Governo regionale all’istituzione di una unità di crisi che si occupi di contrastare il Tomato brown, la virosi che sta danneggiando le colture della fascia trasformata, devastando quantità e qualità del prodotto. Ieri abbiamo appreso che la commissione Attività produttive all’Ars intende rilanciare una controffensiva per bloccare la fitopatologia. Bene, ma non basta. E’ necessario uno sforzo supplementare per dare risposte ai produttori, molti dei quali sono ormai in ginocchio”. E’ quanto afferma il segretario cittadino del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che torna a battere sul tasto della necessità di trovare soluzioni all’altezza della situazione. “E chiediamo che ciò – prosegue – avvenga in maniera tempestiva. Non possiamo più permetterci di perdere altro tempo. Il problema va affrontato ora, subito, senza che i produttori subiscano ulteriori perdite. Siamo convinti che solo attraverso un’azione sinergica si possa arrivare a quel supporto, in termini di ricerca, che consenta di fronteggiare questa vera e propria piaga per l’agricoltura locale. Vedremo che risposte ci saranno a livello regionale. Grazie all’on. Dipasquale, saremo subito informati sugli atti che saranno predisposti per assicurare i riscontri dovuti a vantaggio degli operatori agricoli”.

