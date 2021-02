Pozzallo. Disposta la chiusura delle scuole per sanificazione

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna con propria ordinanza ha previsto la chiusura degli edifici scolastici, nei giorni 15/16/17 febbraio, per interventi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione da covid-19. “Considerato il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 – afferma il Primo Cittadino di Pozzallo – alle normali operazioni di derattizzazione e disinfestazione delle sedi scolastiche, abbiamo aggiunto per ulteriore garanzia per gli studenti e gli insegnanti anche la disinfezione e la sanificazione dei plessi”.

