Comiso. Operativo sportello per iscrizioni vaccinazione over 80

Il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, comunica che da domani, giovedì 11 febbraio, sarà operativo lo sportello per incentivare e sostenere le iscrizioni alla vaccinazione degli over 80 tramite la piattaforma https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Lo sportello, sito presso gli uffici URP del comune, il cui accesso è all’interno del cortile della biblioteca comunale Stanganelli di via degli Studi, è nato in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali. È munito di accesso per anziani e persone portatrici di disabilità motoria ed è fruibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30, alle ore 10.30. Gli anziani interessati o loro incaricati, in entrambi i casi muniti di tessera sanitaria e di un telefono cellulare della persona da vaccinare, afferma il Primo Cittadino comisano, potranno rivolgersi al personale che opera presso lo sportello per avere supporto nella procedura di prenotazione online.

Per maggiori info, chiamare lo 0932- 748355 disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30

