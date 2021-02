A Modica le elezioni rinnovo quadri dirigenti Fipav Monti Iblei

Si avvicinano le elezioni per il rinnovo dei quadri dirigenti del Comitato Fipav Monti Iblei, che si terranno il 22 febbraio al PalaRizza di Modica.

Alla presidenza unico candidato è l’uscente Gianni Giurdanella, mentre sono cinque i candidati per i quattro posti disponibili nel ruolo di consigliere del comitato territoriale.

La designazione del DS dell’Egea Provolley Team Modica Giuliana Di Emanuele è stata fortemente raccomandata dalle società del territorio vicine da molti anni alla PVT.

A parere condiviso, Giuliana Di Emanuele ha maturato un’esperienza rilevante nell’ambito pallavolistico, sia negli anni da protagonista in campo che in quelli da dirigente e direttore sportivo della PVT Modica, tale da poter apportare un significativo contributo all’organizzazione e allo sviluppo futuro della pallavolo nel nostro territorio.

