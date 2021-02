Vaccini. Il Comune di Ragusa a fianco della popolazione over 80

Il Comune di Ragusa ritiene opportuno, mettersi a disposizione della popolazione anziana over 80 della città che ha bisogno di aiuto per attivare la procedura che consenta loro di prenotarsi online per accedere al servizio di vaccinazione.

“La campagna vaccinale per la popolazione over 80 – dichiara il sindaco Peppe Cassì – rappresenta un passaggio fondamentale per la lotta al virus e per la sicurezza dei soggetti più fragili. Per far sì che questa fase cruciale possa coinvolgere il più alto numero possibile di interessati il Comune di Ragusa, tramite i propri Servizi sociali, si attiva per incentivare e sostenere le iscrizioni alla vaccinazione tramite la piattaforma https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Il martedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.00, gli anziani interessati o loro incaricati, in entrambi i casi muniti di tessera sanitaria e di un telefono cellulare, potranno rivolgersi ai nostri uffici dei Servizi Sociali di via Spadola per avere supporto nella procedura di prenotazione online.

Gli over 80 già seguiti da servizi di assistenza domiciliare comunale potranno registrarsi tramite le stesse cooperative che forniscono l’assistenza.

Gli anziani soli, sconosciuti ai servizi di assistenza e impossibilitati a recarsi negli uffici, è possibile rivolgersi al numero 0932 676 864 (Dott.ssa Sandra Rosso) per concordare un supporto dedicato”.

