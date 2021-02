Il distaccamento dei Vigili del Fuoco, è stato sempre un punto fermo dell’Amministrazione Barone. A seguito della nota del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, Aldo Comella, sulla chiusura del servizio, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, ha immediatamente avviato una interlocuzione diretta con lo stesso comandante Comella per un sopralluogo congiunto tra la ditta locataria che si occuperà dei lavori, tecnici del Comune e i funzionari del vigili del fuoco per fare il punto della situazione ed avviare nel breve tempo possibile tutti i lavori che riguardano la sicurezza della struttura che ospita i pompieri.

“Il problema è stato immediatamente risolto – commenta il primo cittadino, Barone. Nei prossimi giorni cominceranno i lavori di manutenzione straordinaria che riguardano le porte tagliafuoco, maniglioni antipanico, lo scarico di una pilozza ed una ventola nella rimessa dei mezzi. Di recente erano già stati effettuati lavori per la climatizzazione del locali e l’impianto di illuminazione. Quindi – conclude il Sindaco – si tratta di lavori che manutenzione straordinaria che permetteranno di riavere a Santa Croce il presidio dei volontari dei Vigli del Fuoco, servizio fondamentale per l’esteso territorio camarinense.”

Ringrazio il comandante dei Vigli del Fuoco, Comella, per la disponibilità alla risoluzione del problema e garantire la presenza dei volontari che negli anni sono stati e saranno punto di riferimento per la larga fascia costiera che in estate necessita di un presidio del 115. Inoltre per l’anno in corso è previsto un potenziamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco nel distaccamento di Santa Croce a conferma del fatto – conclude il Sindaco – che c’è attenzione da parte del Comando Provinciale dei VV.F. al nostro territorio. Sono in corso le selezioni per i nuovi volontari che saranno impiegati nel distaccamento santacrocese.”

Salva