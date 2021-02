Movimento Territorio, Pierenzo Muraglie presidente provinciale

Si sono riuniti sabato i responsabili provinciali del movimento Territorio che hanno individuato quale presidente provinciale la figura dell’ex sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie.

Il movimento Territorio, che si trova al decimo anno dalla propria nascita, continua sempre ad essere presente nel panorama politico della provincia di Ragusa, coinvolgendo un gran numero di persone nella convinzione che la politica possa essere praticata attraverso strade che superino le ideologie le quali, a volte, rappresentano un limite nella ricerca del bene comune.

“Le motivazioni alla base della nascita del movimento – dicono dagli organismi provinciali – sono ancora attuali, anzi, forse più di prima. Lo stiamo vedendo anche rispetto a quanto accade a livello di nazionale con la nascita del Governo Draghi. Superare gli steccati delle ideologie, i recinti partitici, cercando la sintesi da posizioni distinte e distanti, per raggiungere obiettivi comuni ad esclusivo vantaggio della collettività. In quest’ottica il movimento Territorio continua a operare consolidandosi e rappresentando un’alternativa con la quale confrontarsi per fare buona politica”.

