Incassate a Modica due vincite del concorso VinciCasa.

Entrambi i “5” sono stati centrati a Modica, presso il punto vendita Sisal Tabacchi di Tommasi, in Via Sacro Cuore. La combinazione vincente è stata: 3, 8, 12, 28, 40.

Il premio, per ciascun fortunato vincitore, costituito da 500.000 euro, sarà così ripartito:

200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Diabolik” è il nome di fantasia scelto dal figlio per raccontare la storia di questa strepitosa vincita, la sua e quella di suo padre. Un racconto che sembra incredibile per la casualità delle azioni quotidiane che a volte si rivelano uniche nella loro semplicità.

Diabolik è impiegato, un lavoro come tanti altri, una vita come tante altre scandita dalle responsabilità, dagli svaghi e dallo sport, ma soprattutto dai doveri.

E, tra i doveri, che spesso sembrano trovare solo un’accezione negativa, c’è anche quella di essere figlio. Figlio di un padre che ha sempre trasmesso i valori della famiglia e dell’unione. Un sentimento che porta ancora il protagonista di questa storia fortunata a fidarsi del padre, a seguire le sue indicazioni e raccomandazioni, dalle più semplici sull’abbigliamento in una giornata di vento a quelle di natura più complessa come un consiglio sul lavoro.

Un rapporto di fiducia senza riserve che porta il figlio – uomo di mezza età – a giocare a VinciCasa sempre gli stessi numeri ogni volta, da anni, nella speranza che quel sogno possa avverarsi, che quel simbolo di sicurezza si possa concretizzare per il bene di tutti.

E così, il 18 dicembre, Diabolik si ferma a prendere un caffè prima di andare a lavorare e gioca a VinciCasa. È solito farlo un paio di volte la settimana per inseguire un sogno ma anche per avere l’occasione di confrontarsi con il padre sui numeri estratti.

Diabolik gioca e il padre, con la scusa di fare un giro e incontrare qualche amico, si reca nella stessa ricevitoria e gioca gli stessi numeri all’insaputa dell’altro.

A scoprire della vincita sarà il padre che ogni giorno controlla meticolosamente su internet i “suoi” numeri che per l’estrazione di VinciCasa di quella sera, erano diventati i “loro numeri”.

Alla scoperta della doppia vincita, l’euforia è stata infinita per entrambi.

“La magia di quella sera è stata un’emozione incredibile. Due case vinte sono un sogno difficile anche da immaginare. Ma l’emozione più forte è stata la conferma della complicità unica del nostro rapporto. Le case vinte lo hanno sancito. Non a caso abbiamo vinto il simbolo dell’unione di una famiglia”.

Entrambi i vincitori non sanno ancora dove acquisteranno le case. Al momento è ancora un punto in sospeso, ma entrambi sanno che avranno 2 anni di tempo per scegliere la casa che hanno sempre desiderato.

Diabolik continuerà a giocare perché quei numeri rappresentano qualcosa che va ben oltre la vincita… “E poi riprenderò a viaggiare appena sarà possibile. E chissà, magari non c’è 2 senza 4. La fortuna è imprevedibile tanto quanto mio papà. Un uomo unico, che non cambierei per niente al mondo!”

