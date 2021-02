Vaccini over 80. Dipasquale: Umiltà da Musumeci”

“Apprendiamo che da lunedì gli tutti i cittadini siciliani con più di 80 anni, compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941, potranno prenotare online il vaccino anti-Covid. Bene, ne siamo contenti, insieme al presidente Musumeci. Il Governatore, però, è travolto dall’entusiasmo a tal punto da vantare che, secondo lui, la Sicilia è la prima in Italia ad avviare questo strumento. Musumeci, però, che ci ha abituati ad arrivare in ritardo su tutto, non si è accorto che altre ragioni hanno già avviato lo strumento della prenotazione online per gli over 80, prima tra tutte, già dall’1 febbraio, la Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti. Basta andare sul sito della Regione Lazio per verificare Insomma, Musumeci dovrebbe ormai aver capito che ci vuole umiltà nella vita e nel governare. Comunque sia, poco male: tutti i siciliani si augurano che almeno adesso ci saranno maggiori controlli su chi si vaccina, come, dove, quando e perché. Visto quando è successo nell’ultimo mese, almeno con la prenotazione online, certe schifezze sulle quali il presidente è stato piuttosto distratto non dovrebbero più accadere”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando le dichiarazioni del presidente Musumeci sull’avvio del servizio di prenotazione online per il vaccino agli ottantenni e gli ultra ottantenni.

