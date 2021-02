Protesta pacifica davanti al Municipio di Modica contro la crisi

I modicani non hanno risposto alla protesta organizzata stamattina da Salvatore Giaquinta, titolare di licenza NCC, e da Roberto Pulino, ristoratore, in Piazza Principe di Napoli, antistante il Municipio. Una ventina di persone, provenienti anche da altri comuni della provincia, ma scarsa di modicani. “Evidentemente stanno bene – lamenta Pulino – mentre noi stiamo soffrendo, perdendo dignità e vicini al baratro della disperazione. Nessuno ci riconosce le difficoltà che la pandemia sta ponendo”. Si chiedono supporti economici per andare avanti. “Modicani assenti – grida Pulino – . Non vi dovete lamentare mai più.

Salva