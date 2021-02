Pozzallo. Collaudata l’illuminazione pubblica in zona San Paolo

E’ stata effettuata, con esito positivo, la Verifica Tecnolgica dell’impianto di illuminazione pubblica della zona San Paolo, zona compresa tra via Mazzini, via Torino, via dei Camionisti e via Calabria.

I lavori sono stati finanziati con i contributi del Governo Nazionale e sono stati realizzati dalla ditta La Terra Salvatore, su progetto dall’ing. Alfredo Genovese, Responsabile del procedimento geom. Salvuccio Donzello.

L’intervento di Relamping è stato realizzato con moderne ed efficientissime apparecchiature a led che, oltre a garantire una migliore tonalità di luce (di tipo “solare”) permetterà all’Amministrazione Comunale di risparmiare sulla bolletta ENEL, dimezzando i costi. Al riguardo è stato quantizzato un risparmio di circa € 15.000 anuali.

Visto il risultato conseguito – afferma il Sindaco Roberto Ammatuna -, questa Amministrazione continuerà a perseguire tale politica di risparmio energetico, per cui anche quest’anno i fondi Statali saranno utilizzati per continuare ad ammodernare il nostro impianto di illuminazione pubblica.

Salva