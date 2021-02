Australia: a fuoco dintorni di Perth, in fumo migliaia di ettari

Un pauroso incendio, alimentato dalle forti raffiche di vento sta mettendo in ginocchio l’Australia occidentale scatenando il panico tra la popolazione residente e che sta mandando in fumo migliaia di ettari di terreno e distrutto, al momento, oltre 60 abitazioni, sparse nei dintorni di Perth. Le immagini televisive mostrano aerei antincendio che scaricano migliaia di ettolitri d’acqua in un territorio vasto circa 8000 ettari. Lo stato ha emesso un allarme antincendio per alcuni sobborghi e aree semi-rurali vicino alla città, esortando i residenti a lasciare le proprie case e mettersi in salvo. Al momento non si segnalano vittime. “In questo momento, l’Australia occidentale sta combattendo due diversi tipi di emergenza: una pericolosa emergenza antincendio e un’emergenza di blocco della pandemia” ha detto il premier, Mark McGowan. “C’è una minaccia per le vite e le case. L’incendio al momento è fuori controllo nonostante le tante unità aeree e terrestri impegnate sul campo”, hanno detto i vigili del fuoco di Perth sul loro sito web.

Salva