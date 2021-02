Sopralluogo congiunto presso il porto servizi di Pozzallo tra i rappresentanti dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dell’Amministrazione Comunale e della Capitaneria di porto al fine di affrontare congiuntamente le problematiche di maggiore rilievo afferenti la fruizione del sorgitore, da anni particolarmente esposto al fenomeno dell’insabbiamento causato dalle frequenti mareggiate invernali.

Il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Donato Zito, ha rappresentato, in particolare, la necessità di procedere ad interventi incisivi e a lungo termine che permettano di ripristinare, prima della stagione estiva, le quote utili dei fondali dell’ingresso del sorgitore, rendendolo più sicuro e fruibile per la marineria ed il ceto diportistico locale.

In tal senso la strada da perseguire per garantire degli idonei standard di sicurezza a giudizio del Comandante Zito, è il dragaggio dei fondali del porto, con utilizzo del materiale dragato per il ripascimento di altre aree del litorale ibleo.

Tale soluzione è stata condivisa dal Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, da Francesco Moscuzza, rappresentante dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, e tutti gli intervenuti hanno concordato un successivo incontro anche con i funzionari dell’Ufficio del Genio Civile dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana al fine di verificare la possibilità di predisporre un progetto condiviso e frutto della collaborazione tra Istituzioni statali, regionali e locali, per il raggiungimento di un obiettivo comune.

“Confido che la collaborazione istituzionale dimostrata nell’incontro odierno tra tutti gli intervenuti” – ha dichiarato il Comandante Zito – “ permetta di risolvere celermente l’annoso

problema dell’insabbiamento del porto piccolo di Pozzallo così da favorirne lo sviluppo economico, sociale e turistico, quale nodo di congiunzione e di crescita per i diportisti e per

tutta la filiera locale della pesca”.

