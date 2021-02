Josè Sorbello è il nuovo presidente regionale Aiac

Josè Sorbello è il nuovo presidente regionale dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac). L’ex tecnico del Riposto, del Giarre, del Trecastagni, del Modica, argentino di nascita e giarrese di adozione, ha ottenuto 13 preferenze contro le 5 dell’altro candidato. A fare i complimenti a Sorbello è Daniele Vitale, presidente uscente dell’Aiac Ragusa. “E’ una figura che crede parecchio nella formazione dei tecnici e in questo nuovo percorso intrapreso – sottolinea Vitale – e sono certo che farà bene, anche e a maggior ragione in questa fase storica particolarmente delicata per gli allenatori, alla luce della grandissima crisi con cui tutti stanno facendo i conti a causa dell’emergenza sanitaria”. Allo stesso tempo, Vitale coglie l’occasione per augurare buon lavoro al suo successore, Eugenio Sena, nuovo presidente dell’Aiac Ragusa. “Anche in questo caso – afferma ancora Vitale – sono certo che non mancheranno i riscontri positivi, lungo il solco della strada già tracciata nel recente passato. Per quanto mi riguarda, spero di avere dato il massimo nel contesto di un ruolo così impegnativo. E sono certo che non mancheranno altre occasioni per fornire il mio contribuito alla crescita dello sport più bello del mondo, il calcio, a livello locale. Certo, ci siamo trovati a fronteggiare questa situazione difficile. Ma è chiaro che può essere l’occasione utile per riformare tutto il settore e fare in modo che lo stesso possa dare ancora più soddisfazioni che in passato”.

Salva