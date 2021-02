Pd. Museo archeologico Ragusa, accelerare iter riapertura

“In questi ultimi giorni abbiamo preso atto della situazione di stallo e di chiusura del Museo archeologico di via Natalelli. Abbiamo sentito le varie campane e non possiamo che esprimere forte apprensione per il perdurare di una vicenda a dir poco anomala”. Sono i consiglieri comunali del Pd Mario D’Asta e Mario Chiavola a rilevarlo, rivolgendosi al sindaco affinché acceleri l’iter di un percorso che si è impantanato ormai da tempo. “L’edificio dove si trova il Museo – spiegano D’Asta e Chiavola – necessita, così come è stato ribadito nelle dichiarazioni di questi ultimi giorni, di un intervento di adeguamento e sicurezza, con la realizzazione di una scala di emergenza esterna e altro. E’ chiaro che questo appare il momento ideale per fare tale genere di lavori, in modo tale che, quando si ritornerà alla normalità con una presenza di turisti nel territorio, ci si faccia trovare pronti con un’offerta culturale variegata e degna di nota, all’altezza di una città Patrimonio Unesco. Insomma, l’apertura prima che inizi la primavera è richiesta a gran voce dall’intera città e soprattutto dagli operatori commerciali e del turismo i quali, in questi anni, hanno investito nelle loro attività e che sono oggi fortemente penalizzati dalla pandemia in corso”. “La situazione di chiusura del museo archeologico – aggiungono D’Asta e Chiavola – fa il paio con la più ampia problematica delle altre strutture culturali: teatro della Concordia, palazzi beni Unesco, che scontano anch’essi un deficit di programmazione da parte dell’assessorato alla Cultura di Ragusa. Esprimiamo questa forte preoccupazione che si riscontra, inoltre, nella gran parte delle forze culturali presenti in città, che vedono quotidianamente depauperato un bacino dalle grandi potenzialità in termini sia culturali che di impatto economico sul territorio”.

