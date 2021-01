A poche ore dalla gara casalinga del Marina di Ragusa calcio contro il forte San Luca, il tecnico Salvatore Utro e il difensore Davide Monteleone analizzano il prossimo incontro partendo dal prezioso punto conquistato a Santa Maria Cilento domenica scorsa.

“Vorrei iniziare – commenta Utro – ad esaminare il lavoro svolto dai ragazzi durante la settimana, partendo dal punto conquistato domenica scorsa in Campania. I ragazzi hanno fatto qualcosa di miracoloso. Siamo usciti da quel campo con grande consapevolezza della nostra forza. Ricordo che al 36esimo del secondo tempo eravamo sotto di due gol (3-1) ed in nove uomini. Al triplice fischio siamo usciti con un bel pari (3-3) ed un punto che vale oro. Una gara che verrà ricordata per sempre nei nostri cuori e pensieri. Ora per domenica dovremo fare a meno di tre elementi e senza poter conto da chi rientra dalla quarantena. Il fatto che durante la gara faccio 4/5 sostituzione, vuol dire che tutti i ragazzi vanno veloci in allenamento e voglio giocare. Di fronte avremo un grande avversario ed affronteremo una compagine terza in classifica. Solidi e compatti, non semplici da affrontare. Giocheremo con attenzione e concentrati, senza paura e senza difensivismo. Il San Luca è ben allenato e dovremo fare attenzione alla loro fase offensiva. Dobbiamo avere pazienza e praticità. Non possiamo determinare il risultato, ma l’atteggiamento sì. E’ vero che è da un mese che non perdiamo ma non consoliamoci su questi risultati. Sappiamo che il nostro campionato è in salita e dobbiamo fare sempre sacrifici e perseverare nel nostro obiettivo.

Ad analizzare la gara di domenica prossima anche Monteleone, da pochi giorni a Ragusa a disposizione di Mister Utro.

“Ho trovato un gruppo molto compatto e tecnicamente validi. Prediligo giocare da centrale difensivo e spero di essere tra coloro che daranno il massimo per la nostra causa. In una difesa a tre dovremmo dare sempre il massimo, a cominciare da domenica contro un forte avversario.”

La società inoltre informa tutti i tifosi e simpatizzanti che la partita di domenica prossima sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook, ASD Marina di Ragusa Calcio a partire dalle ore 14.15 con interventi ed interviste pre-gara

Salva