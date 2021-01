I festeggiamenti di Don Bosco 2021 a Modica

I festeggiamenti di San Giovanni Bosco entrano nel vivo anche a Modica. Quest’anno, a causa della pandemia, sono stati ridotti gli appuntamenti cittadini, ma la devozione per il Santo non ha fine.

Nelle diverse realtà salesiane della città sono stati organizzati vari momenti di preghiera e celebrazione, per onorare il Santo dei giovani.

La Parrocchia Salesiana “Maria Ausiliatrice“ ha organizzato diversi momenti celebrativi, nei tre giorni prevenuti alla solennità, ha organizzato il tradizionale triduo, con due appuntamenti pomeridiani. In queste serate, è stata presentata anche la Strenna 2021 “Mossi dalla speranza: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5)”, il tradizionale messaggio di inizio anno, del X successore di Don Bosco, don Angel Fernandez Artime.

Sabato 30, vigilia della festa, in Parrocchia è prevista alle 19:30 la la Veglis a cura dei giovani dell’Oratorio. Inoltre, alle 21 sul Canale YouTube dei Salesiani Sicilia (https://youtube.com/c/SalesianiSicilia ),sarà possibile partecipare alla Veglia di preghiera regionale, un incontro di preghiera che coinvolgerà online tutte le realtà salesiana di Sicilia.

Il giorno della festa, in Chiesa sarà possibile venerare la reliquia del Santo. In questa giornata sono previste diverse Sante Messe, così da consentire una maggiore partecipazione, nel rispetto del distanziamento sociale. La Messa Solenne sarà celebrata alle ore 18:00, presederà don Salvatore Frasca insieme agli altri sacerdoti della Comunità Salesiana. La Parrocchia, nella sua pagina Facebook, sottolinea che “I festeggiamenti, seppur in tono ridotto, avranno lo stesso fervore e la devozione di sempre“.

