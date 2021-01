Ragusa. Tavolo prefettizio per la ripresa didattica in presenza

In vista della ripresa dell’attività didattica in presenza degli studenti degli istituti di secondo grado, si è tenuta presso la Prefettura di Ragusa una riunione del tavolo di coordinamento appositamente istituito nell’ambito della conferenza provinciale permanente, al fine di attualizzare il Piano Operativo predisposto lo scorso 22 dicembre e di fare un punto di situazione in ordine alla programmazione delle corse e degli orari dei mezzi di trasporto degli studenti interessati.

Alla riunione presieduta dal Prefetto Filippina Cocuzza hanno partecipato i referenti delegati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dagli Assessorati Regionali dell’Istruzione e delle Infrastrutture, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i sindaci dei comuni iblei sedi di istituti superiori e le società di trasporto urbano ed extraurbano locale, nonché il rappresentante della consulta giovanile degli studenti.

Nel corso della riunione, svolta in un clima costruttivo e di grande e reciproca collaborazione, tutti i partecipanti hanno assicurato la massima disponibilità a contribuire, con senso di responsabilità, all’attuazione delle misure di rispettiva competenza al fine di permettere la prevista ripresa dell’attività didattica in presenza degli studenti delle scuole superiori.

